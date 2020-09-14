Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir, tarihinde bir ilki başarmıştı. Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa ulaşan İstanbul ekibi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara katılma şansını elde etti. Ligde sezonun ilk maçına Hatayspor karşısında çıkacak olan Başakşehir, yeni sezonda giyeceği alternatif formasını tanıttı. Taraftarlardan büyük beğeni toplayan forma, "Futbol takımımız, 2020-2021 sezonunda alternatif forma olarak küresel iklim değişikliği ve orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla ‘Doğa konseptli’ yeşil forma giyecektir." cümlesiyle paylaşıldı.

? Futbol takımımız, 2020-2021 sezonunda alternatif forma olarak küresel iklim değişikliği ve orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla ‘Doğa konseptli’ yeşil forma giyecektir.#Yeşillendiriyoruz



➡️ https://t.co/6gYICNYptm pic.twitter.com/xsmIzUaK1K — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) September 14, 2020

Göksel Gümüşdağ, forma tanıtımı sırasında şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yılın başlarında Dünya olarak ilginç bir döneme girdik. Her yıl etkilerini daha fazla hissettiğimiz ısınmanın sonuçlarını bu günlerde çok daha gerçekçi ve acı bir şekilde deneyimliyoruz. Böyle zor bir dönemi Şampiyon bitirmek bizim için önemliydi; ancak, Şampiyonlar Ligi gibi Avrupa’nın kulüpler bazında en önemli organizasyonunda göz önünde olmak bize hem daha fazla sorumluluk, hem de sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere daha güzel fırsatlar sağladı. 6 ayı geçkin bir süredir bu proje ile ilgili çalışıyoruz. Formanın tasarımı için de yaklaşık 1 yıllık bir çalışma söz konusu. Pandeminin yanı sıra son zamanlarda ne yazık ki ülkemizde ve Dünya’da oldukça fazla orman yangını ile de mücadele etmeye başladık. Bu işi doğru bir zamanda ve doğru bir şekilde yaptığımıza inanıyorum. Başta formanın tasarımındaki emekleri için Bilcee’ye, projeye katkıları dolayısı ile güzel bir girişim olan Ecording’e teşekkür ediyor, tüm ekibimizi kutluyorum. Her ne kadar maçlarımız seyircisiz oynanacak olsa da tüm futbol severleri bu güzel amaca katkı vermek üzere Başakşehir Store ve trendyol.com’a davet ediyorum.”

BAŞAKŞEHİR 2020-2021 ALTERNATİF FORMA NE KADAR?

Başakşehir mağazalarında ve trendyol.com'da satışa sunulacak olan formaların satış fiyatı henüz belli değil. Başakşehir'in bu sezon ev sahibi ve deplasman formaları 129 TL'den satılıyor.