Başakşehir - Antalyaspor maçı neden ertelendi, ne oldu? Başakşehir - Antalyaspor maçı hangi tarihte, ne zaman oynanacak?

"Başakşehir - Antalyaspor maçı neden ertelendi, ne oldu?" Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasının ardından spor camiasının en çok merak ettiği sorular arasında yer aldı. Spor Toto Süper Lig'de zirve hattındaki Başakşehir ile küme düşme tehlikesi yaşayan Antalyaspor önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyordu. Peki Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? İşte o soruların cevapları...

BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ, NE OLDU?

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Başakşehir - Antalyaspor karşılaşması, İstanbul'da meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı. Birkaç gündür etkisini sürdüren yağışı nedeniyle konuk ekip Antalyaspor, hava şartlarının zorluğundan dolayı İstanbul'a gelemedi ve TFF yaptığı açıklama ile müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ TARİHTE, NE ZAMAN OYNANACAK?

Başakşehir - Antalyaspor maçı 14 Mart 2022 Pazartesi gününe ertelendi. TFF, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında 13 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor maçı, elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın ulaşımdan kaynaklı olarak İstanbul'a gelememesi nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak." ifadelerine yer verdi.