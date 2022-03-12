Başakşehir - Antalyaspor maçı neden ertelendi, ne oldu? Başakşehir - Antalyaspor maçı hangi tarihte, ne zaman oynanacak?Son dakika! TFF, Başakşehir - Antalyaspor maçını erteledi!Spor Toto Süper Lig: Başakşehir– Antalyaspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Tünel Sondaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCumhurbaşkanı Erdoğan'a beddua eden HDP'li Hüda Kaya, pişkinliğiyle pes dedirtti! "Bırakın da istediğimi ifade edeyim!"12 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 12 Mart 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıİstanbullu güneşi unuttu! Aybar 2 gün daha etkisini sürdürecek!Asfalt İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıKemal Kılıçdaroğlu SİHA'ların başarısını sahiplendi: "Ben Erdoğan'dan önce desteklemiştim"Lider evinde şov yaptı! Trabzonspor 4–2 Göztepe | Maç sonucu, özeti
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Başakşehir - Antalyaspor maçı neden ertelendi, ne oldu? Başakşehir - Antalyaspor maçı hangi tarihte, ne zaman oynanacak?

TFF'nin yaptığı erteleme açıklamasının ardından sporseverler "Başakşehir - Antalyaspor maçı neden ertelendi, ne oldu?" sorusunu araştırmaya başladı. Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak bu mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacaktı. Peki Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? İşte cevaplar...

Başakşehir - Antalyaspor maçı neden ertelendi, ne oldu? Başakşehir - Antalyaspor maçı hangi tarihte, ne zaman oynanacak?

"Başakşehir - Antalyaspor maçı neden ertelendi, ne oldu?" Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasının ardından spor camiasının en çok merak ettiği sorular arasında yer aldı. Spor Toto Süper Lig'de zirve hattındaki Başakşehir ile küme düşme tehlikesi yaşayan Antalyaspor önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyordu. Peki Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? İşte o soruların cevapları...

BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ, NE OLDU?

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Başakşehir - Antalyaspor karşılaşması, İstanbul'da meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı. Birkaç gündür etkisini sürdüren yağışı nedeniyle konuk ekip Antalyaspor, hava şartlarının zorluğundan dolayı İstanbul'a gelemedi ve TFF yaptığı açıklama ile müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Başakşehir - Antalyaspor maçı neden ertelendi, ne oldu? Başakşehir - Antalyaspor maçı hangi tarihte, ne zaman oynanacak?

BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ TARİHTE, NE ZAMAN OYNANACAK?

Başakşehir - Antalyaspor maçı 14 Mart 2022 Pazartesi gününe ertelendi. TFF, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında 13 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor maçı, elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın ulaşımdan kaynaklı olarak İstanbul'a gelememesi nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak." ifadelerine yer verdi.

Başakşehir - Antalyaspor maçı neden ertelendi, ne oldu? Başakşehir - Antalyaspor maçı hangi tarihte, ne zaman oynanacak?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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