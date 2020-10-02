Süper Lig'de 4. hafta ile heyecan devam ediyor. Son şampiyon Başakşehir, kendi evinde Göztepe ile karşılaşacak. İki takım arasında oynanacak mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Karşılaşma hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ligde oldukça kötü başlayan Başakşehir, oynadığı 3 karşılaşmada da 0 çekti. Göztepe ise 3 maçta 5 puan toplayarak, ligde 7. sırada yer alıyor. Yükselişe geçmek isteyen Başakşehir, bu karşılaşmadan mutlak galibiyet almak isteyecektir. Peki, Başakşehir FK - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Başakşehir FK - Göztepe mücadelesi 3 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda, hakem Özgür Yankaya tarafından yönetilecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Samet Çiçek üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Son şampiyon Başakşehir, çıkış yapmak istediği haftada Göztepe'yi ağırlıyor. Başakşehir FK - Göztepe mücadelesi Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.