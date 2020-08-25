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  3. Başakşehir, Gael Clichy ile yollarını ayırdı!

Başakşehir, Gael Clichy ile yollarını ayırdı!

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir Futbol Kulübü, yıldız futbolcusu Gael Clichy ile yollarını ayırdı.

Başakşehir, Gael Clichy ile yollarını ayırdı!

Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Başakşehir, 2017 yılından itibaren takımın formasını giyen Gael Clichy ile yollarını ayırdı. 2017 yılında takıma katılan Clichy'nin sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti. Başakşehir, yıldız oyuncu ile yeni sözleşme yapmayı tercih etmedi. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya teşekkür edildi.

Başakşehir, Gael Clichy ile yollarını ayırdı!

Başakşehir Futbol Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Gael Clichy’nin sözleşmesi sona ermiştir. Tecrübesi, profesyonel kişiliği ve lider karakteriyle her daim iyi örnek olan Gael Clichy’e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

CLICHY'NİN BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

Gael Clichy, 2017'de Başakşehir forması giymeye başladı. Başakşehir ile çıktığı 113 maçta, 3 gol ve 13 asistle oynayan Clichy, sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldı. Yıldız oyuncu, Başakşehir ile 1 şampiyonluk yaşadı. 

Başakşehir, Gael Clichy ile yollarını ayırdı!

Onur Çelik
Spor Editörü


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