Başakşehir Galatasaray maçı nefes kesti! Galatasaray Başakşehir'i yıkamadı

Başakşehir-Galatasaray maçı Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını doğruda etkiledi. Ligin 29. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik skorla sonuçlandı.

MAÇ BAŞLADI

3.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Visca bekletmeden vurdu yerde seken top üstten auta gitti

5.dakikada sol kanattan Clichy geldi ortasını yaptı top kaleci Okan'da kaldı

7.dakikada Galatasaray atağında Belhanda ceza sahası dışından vurdu top savunmadan geri geldi

SARI KART 8.dakikada Galaatsaray'da Sarachhi, Visca'ya yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

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BAŞAKŞEHİR GOLE ÇOK YAKLAŞTI

12.dakikada Okan'ın uzaklaştıramadığı topu Crivelli çevirdi çarpazda uygun durumda Robinho vuruşunu yaptı kaleci Okan topu kornere çeldi

13.dakikada sağ kanattan Visca korneri kullandı kafayı Mahmut vurdu top kaleye gitmedi

SARI KART

15.dakikada ceza sahası önünde rakibine faul yapan Aleksic hakemden sarı kart gördü. Aleksic böylece cezalı duruma düştü

17.dakikada Seri ceza sahası dışından sert vurdu top yandan auta gitti

18.dakikada Aleksic ceza sahası dışından vurdu şutu üstten auta gitti

23.dakikada sol kanattan gelen Saracchi kaleye vurdu top savunmadan döndü

26.dakikada orta alandan topu taşıyan Ömer Bayram ceza sahası dışından vurdu top üstten auta gitti



GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI

33.dakikada bir anda sol çaprazda topu önünde bulan Emre Akbaba şutun çekti kaleci Mert topu çıkardı

37.dakikada sol kanattan Clichy bindirme yaptı ortasını kale sahasına yaptı ancak Galatasaray savunması topu çıkardı

SARI KART

41.dakikada rakibine faul yapan Mahmut hakemden sarı kart gördü. Mahmut böylece cezalı duruma düştü

42.dakikada sol kanattan Saracchi geldi ortasını yaptı savunma topu kaleciye kazandırdı

İlk yarının son anlarında Saracchi ceza sahası dışından vurdu kaleci Mert topu kornere çeldi

İLK YARI GOLSÜZ SONA ERDİ

Başakşehir devre arasında oyuncu değişikliği yaptı. Robinho çıktı yerine Demba Ba girdi.

BAŞAKŞEHİR GOLE ÇOK YAKLAŞTI

49.dakikada sol kanattan Clichy geldi yerden ortaladı kale sahasında uygun durumda Demba Ba vurdu top auta gitti

GOL! 51.dakikada Başakşehir'in Aleksic'in golüyle 1-0 öne geçti

Galatasaray'da Lemina sakatlandı! Zorunlu oyuncu değişikliği sonucu Lemina çıktı yerine Emin Bayram oyuna girdi



56.dakikada sağ çaprazdan Linnes geldi yerden şutu kaleci Mert Günok'ta kaldı

64.dakikada Başakşehir etkili geldi. Sağ kanattan gelen topu çizgide Demba Ba çevirdi ancak Aleksic topa yetişemedi ve savunma topu uzaklaştırdı

GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI

66.dakikada orta alanda gelen Onyekuru uygun durumda şutu çekti kaleci Mert topu çıkardı.

GOL! 67.dakikada Galatasaray beraberlik golünü Emre Akbaba ile buldu

SARI KART

70.dakikada rakibine faul yapan İrfan Can hakemden sarı kart gördü

72.dakikada ceza sahası dışında Feghouli vurdu top savunmadan sekip auta gitti

SARI KART

74.dakikada Başakşehir takımında hakeme itiraz eden Visca sarı kart gördü

75.dakikada serbest vuruşu Seri kullandı şutu barajdan döndü, seken topu yine Seri aldı yerden şutu auta gitti

Galatasaray'da Linnes de sakatlandı! 79.dakikada Zorunlu oyuncu değişikliği sonucu Linnes çıktı yerine Şener oyuna girdi

GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI

83.dakikada savunmanın arkasına sarkan Onyekuru vuruşunu yaptı kaleci Mert son anda topu kornere çeldi



KIRMIZI KART

85.dakikada Başakşehir takımında Visca yaptığı faul sonucu ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı

87.dakikada sol kanattan Emre Akbaba ortaladı savunma topu çıkardı

SARI KART

88.dakikada Başakşehir takımında hakeme Crivelli sarı kart gördü

Maçın sonuna en az+6 dakika ilave edildi

Maçın sonlarında önemli bir pozisyon olmadı ve karşılaşma 1-1'lik skorla sonuçlandı.

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇ DETAYLARI



Stat: Fatih Terim Stadyumu

Hakemler: Ali Palabıyık,Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli.

Galatasaray: Okan, Linnes, Lemina, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru.

Goller: Aleksic (Başakşehir), Emre Akbaba(Galatasaray)

Sarı kartlar: Aleksic,Mahmut Tekdemir,Visca,Crivelli,Gulbrandsen (Başakşehir), Saracchi (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Visca (Başakşehir)