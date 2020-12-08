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Başakşehir ırkçılık skandalı nedeniyle sahadan çekildi

Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir maçının dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifadelerde bulunması sebebiyle iki takım da sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.

Başakşehir ırkçılık skandalı nedeniyle sahadan çekildi

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun altıncı haftasındaki PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo kırmızı kart gördü.

Bu kırmızı kartın ardından oyun durdu. Medipol Başakşehir Kulübü " Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette" açıklamasını yaptı.

Olayların ardından Medipol Başakşehir, sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "4. hakem sahadan çekilirse maça devam etme kararımız var. Eğer 4. hakem maça çıkarsa biz sahada olmayacağız" dedi.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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