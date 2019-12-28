Başakşehir Kasımpaşa maç sonucu | Başakşehir Kasımpaşa maç özeti

İki takım Başakşehir Kasımpaşa karşı karşıya geldi. TÜRKİYE: Süper Lig - 17. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Başakşehir Kasımpaşa maç sonucu ve Başakşehir Kasımpaşa maç özeti detayları...

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Başakşehir, Kasımpaşa'yı 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve ligin ilk yarısını galibiyetle kapadı ve Sivasspor'la arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi. Lige 2 maçta 2 mağlubiyetle başlayan Okan Buruk'un öğrencileri daha sonra müthiş bir ivme yakalamıştı. Başakşehir 15 maçtır mağlup olmuyor.

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Başakşehir Kasımpaşa maç özeti

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Başakşehir ve Kasımpaşa, Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Başakşehir mücadeleden 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak ilk yarıyı hem 3 puanla kapadı hem de 33 puana ulaşarak ikinci sırayı garantiledi.

Kasımpaşa ise Tayfur Havutçu yönetiminde 4. maçında 3. mağlubiyetini aldı ve 15 puanda kaldı.

İlk yarı

2. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan kullanılan kornerde ters köşeye açılan topu Clichy önünde buldu. Clichy'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta, kaleci Fatih Öztürk'ten seken topu önünde bulan Demba Ba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

6. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Visca, son çizgiye kadar indi ve altıpas önüne topu gönderdi. Boş pozisyonda topla buluşan Crivelli, bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0.

24. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Savunmadan seken topu ceza yayı önünde bulan Veysel Sarı, şutunu çekti; Ponck'a çarpan meşin yuvarlak kaleci Mert'i şaşırttı ve az farkla yandan auta çıktı.

26. dakikada Medipol Başakşehir üç farklı üstünlüğü yakaladı. Sol kanattan bindiren Clichy'nin altıpas içine gönderdiği topa Fernandes'in ters kafa vuruşunda top filelere gitti: 3-0.

28. dakikada ev sahibi takım 4. golünü buldu. İrfan Can'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Elia'nın ceza sahası içine kestiği topa Visca gelişine vurdu. Kaleci Fatih'ten seken topu önünde bulan Demba Ba, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde ağlara gönderdi: 4-0.

38. dakikada Kasımpaşa'nın gelişen atağında, sol kanattan aldığı topla buluşan Quaresma, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda yaklaşık 25 metreden sert vurdu; meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli takım, 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşma, ev sahibi takımın 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.

57. dakikada Clichy, sol kanattan bindiren Elia'nın önüne topu bıraktı. Elia, penaltı noktasına yakın bölgede uygun pozisyondaki Visca'ya pasını attı. Visca'nın gelişine ayak içiyle yaptığı vuruşta top köşeden ağlarla buluştu. Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı üzerine kenarda pozisyonu inceleyen hakem Atilla Karaoğlan, Visca'nın şutunda Demba Ba'nın kaleci Fatih'in görüş alanını kapattığı gerekçesiyle golü iptal etti.

60. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan gelişen atağında, ceza sahasına yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Koita, yakın mesafeden sert vurdu. Yatarak gole engel olmaya çalışan Epureanu'ya çarpan top, kornere gitti.

63. dakikada Medipol Başakşehir 5. golünü attı. Hızlı gelişen atakta Visca, sol taraftan bindiren Elia'ya pasını attı. Ceza sahasına giren Elia, aşırtma bir vuruşla kaleci Fatih'in üzerinden topu ağlarla buluşturdu: 5-0.

65. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahasına giren Quaresma'nun şutunda, top Epureanu'nun eline çarptı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 66. dakikada penaltı atışını kullanan Quaresma, meşin yuvarlağı ve kaleci Mert'i ayrı köşelere gönderdi: 5-1.

74. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan gelişen atağında İlhan Depe'nin ceza sahasına yaptığı ortada Thiam topa ayak koydu. Boşta kalan meşin yuvarlağa dar açıdan Koita vurdu, direğin yanına çarpan top auta gitti.

76. dakikada Aleksic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Visca'nın, sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

80. dakikada Mehmet Topal'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topu önünde bulan Visca'nın sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih'in ayaklarından döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90 3. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında Berkay Özcan, ceza sahası içindeki Demba Ba'ya pasını attı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'ten sekti, boşta kalan topa Aleksic ayak koymak istedi, Fatih son anda müdahalede bulunarak golü önledi.

Karşılaşmayı turuncu-lacivertli takım, 5-1 kazandı.