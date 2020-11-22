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  3. Başakşehir-Manchester United maçının hakemi belli oldu

Başakşehir-Manchester United maçının hakemi belli oldu

Medipol Başakşehir'in, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda oynayacağı Manchester United maçını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.

Başakşehir-Manchester United maçının hakemi belli oldu

Medipol Başakşehir'in, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda oynayacağı Manchester United maçını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.

Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında Başakşehir'in, 24 Kasım Salı günü Old Trafford'da Manchester United ile karşılaşacağı müsabakada Rumen hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

Marius Avram'ın dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada Alman Christian Dingert, Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğuna oturacak. Portekizli Joao Pinheiro ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak Dingert'e eşlik edecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


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