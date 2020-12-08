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Başakşehir - PSG maçının 4. hakemi Pierre Webo'ya ne dedi? Constantin Sebastian Colțescu kimdir ve hangi ülkeden?

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir, Paris Saint Germain maçında dördüncü hakeminin yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı ifadelerde bulunduğu iddia edildi. Temsilcimiz bunun üzerine takımı sahadan çekti. Peki, Başakşehir - PSG maçının hakemi Pierre Webo'ya ne dedi? Maçın dördüncü hakemi kimdir? İşte detaylar...

Başakşehir - PSG maçının 4. hakemi Pierre Webo'ya ne dedi? Constantin Sebastian Colțescu kimdir ve hangi ülkeden?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki son maçına Fransız ekibi Paris Saint Germain karşısında çıkan Başakşehir, karşılaşmada ırkçılığa uğradığını iddia ederek sahadan çekildi. Maçın ilk yarısı oynanırken 14. dakikada hakemin Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya kırmızı kart göstermesiyle olaylar ateşlendi. Peki, Başakşehir - PSG maçının hakemi Pierre Webo'ya ne dedi? Maçın dördüncü hakemi kimdir? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR - PSG MAÇININ HAKEMİ WEBO'YA NE DEDİ?

Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan'ın yönetiminde geçen mücadelenin 14. dakikasında Başakşehir yedek kulübesinde bir hareketlilik yaşandı. Bunun üzerine saha kenarına gelen Hategan, Pierre Webo'ya kırmızı kart gösterdi. Webo ise kırmızı karttan önce maçın dördüncü hakeminin kendisine ırkçı bir ifade olan 'negro' lafını kullandığını iddia etti. Tüm Başakşehir kulübesi, bu kelimenin kullanıldığını duyduğunu belirterek büyük tepki gösterdi. Okan Buruk ve Demba Ba'da, hakeme sert bir tepki gösterdi. Bu skandalın ardından Başakşehir, devrim niteliğinde bir karar alarak takımı sahadan çekti. 

beIN SPORTS muhabiri Gürler Akgün: "4. hakemin 'Negro' lafı duyuldu. Webo da bunu duydu. Okan Hoca da çılgına döndü. Özellikle Demba Ba, yedek kulübesinden çıkıp hakemlerin yanına geldi."

Başakşehir - PSG maçının hakemi Pierre Webo'ya ne dedi? Maçın dördüncü hakemi kimdir ve hangi ülkeden?

MAÇIN HAKEMİ VE DÖRDÜNCÜ HAKEMİ KİMDİR?

Başakşehir - PSG maçında görev alan hakem, Romanya Futbol Federasyonun'dan Ovidiu Hategan olmuştu. FIFA kokartlı hakem, 40 yaşındadır. Rumen hakem 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde, 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maçlar yönetmiştir. Maçın dördüncü hakemi de Constantin Sebastian Colțescu, 6 Mayıs 1977 yılında Craiova, Romanya'da dünyaya gelmiştir. 

Rumen dördüncü hakem ise savunmasında Rumence siyahi anlamına gelen 'Negru' ifadesini kullandığını belirtti.

beIN SPORTS Muhabiri Gürler Akgün dördüncü hakemin savunmasını şöyle ifade etti:

"4. hakem içeride savunma yapıyor. Yetkililerden aldığım bilgi bu. 'Ben negro değil, negru dedim. Rumence'de negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım' diyor."

Onur Çelik
Spor Editörü


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