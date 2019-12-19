Başakşehir rahat turladı
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u 2-0 yendi ve son 16 turuna yükseldi. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Demba Ba ve Muhammet attı. İki ekip arasında oynanan ilk maçta Başakşehir 1-0 galibiyet almıştı.
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u ağırladı.
Başakşehir ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla bu maça çıktı ve Trabzonspor'u 2-0 yenerek kupada son 16 turuna yükseldi.
Medipol Başakşehir'in gollerini Demba Ba ve Muhammet kaydetti.
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