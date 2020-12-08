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Başakşehir sahadan neden çekildi? | Başakşehir maçı neden durdu? | Pierre webo ırkçılık skandalı

Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki son maçında temsilcimiz Başakşehir, PSG deplasmanına konuk oldu. Yaşanan skandal nedeniyle maç durdu. Peki Başakşehir sahadan neden çekildi? | Başakşehir maçı neden durdu? | Pierre webo ırkçılık skandalı İşte detaylar...

Başakşehir sahadan neden çekildi? | Başakşehir maçı neden durdu? | Pierre webo ırkçılık skandalı

Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki son maçında temsilcimiz Başakşehir, PSG deplasmanına konuk oldu. Yaşanan skandal nedeniyle maç durdu. Peki Başakşehir sahadan neden çekildi? | Başakşehir maçı neden durdu? | Pierre webo ırkçılık skandalı İşte ayrıntılar...

BAŞAKŞEHİR SAHADAN NEDEN ÇEKİLDİ?

Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir maçının dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifadelerde bulunması sebebiyle iki takım da sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.

BAŞAKŞEHİR MAÇI NEDEN DURDU?

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.

Başakşehir sahadan neden çekildi? | Başakşehir maçı neden durdu? | Pierre webo ırkçılık skandalı

PİERRO WEBO IRKÇILIK SKANDALI

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun altıncı haftasındaki PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo kırmızı kart gördü.

Bu kırmızı kartın ardından oyun durdu. Medipol Başakşehir Kulübü " Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette" açıklamasını yaptı.

Olayların ardından Medipol Başakşehir, sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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