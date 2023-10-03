Başakşehir'de küçük çocuğa zorla alkol içirmişti! O şahıs tutuklandı

İstanbul'da sokakta çocuğa alkol içiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. O şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Başakşehir'de küçük çocuğa zorla alkol içirmişti! O şahıs tutuklandı

İstanbul Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam bir grup genç, yasak olmasına rağmen sokak ortasında alkol almıştı.

TUTUKLANDI

Alkol alan gençler daha sonra bir çocuğa alkol içirmişti. Emniyetin yaptığı çalışmalar sonrasında yaşı küçük şahsa alkol içirdiği tespit edilen F.İ. isimli şahıs tutuklandı.

Şüpheli şahıs dün Başakşehir ilçesi Ziyagökalp Mahallesi'nde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındıktan sonra Başakşehir Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Şahıs emniyetteki işlemleri sonrası mahkemeye sevk edildi.

İstanbul’da akıllara durgunluk veren görüntü: Küçük çocuğa zorla alkol içirdiler!İstanbul’da akıllara durgunluk veren görüntü: Küçük çocuğa zorla alkol içirdiler!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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