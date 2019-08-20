Başakşehir'den iki imza birden! Medipol Başakşehir, Mert Günok ve Mahmut Tekdemir ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

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Medipol Başakşehir Kulübü, Mert Günok ve Mahmut Tekdemir ile sözleşme yenilendiğini duyurdu. Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'un adı uzun süredir başka kulüplerle anılıyordu. Başakşehir Kulübü, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Mert Günok ile 4, Mahmut Tekdemir ile ise 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Etiketler : Mert Günok, Mahmut Tekdemir



