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  3. Başakşehir'den transfer açıklaması: Satmayı planladığımız futbolcumuz yoktur

Başakşehir'den transfer açıklaması: Satmayı planladığımız futbolcumuz yoktur

Transfer dönemiyle birlikte çoğalan transfer dedikodularında adı en çok geçen kulüplerden birisi olan Medipol Başakşehir'den transfer açıklaması geldi. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, futbolcuları ile ilgili basında çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Başakşehir'den transfer açıklaması: Satmayı planladığımız futbolcumuz yoktur

Bu sezon ara transfer döneminde özellikle Galatasaray'ın Başakşehir oyuncusu İrfan Can Kahveci için görüşme yaptığı, Başakşehir'e takas teklifleri sunduğu konuşuluyordu. Ancak resmi ağızdan gelen açıklama, bu iddiaların hepsini yalanladı. Başakşehir'in yöneticilerinden Mustafa Eröğüt, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, herhangi bir oyuncuları için kedilerine resmi teklif gelmediğini belirtti.

"MEDYADA KONUŞULANLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Eröğüt, basında oyuncularıyla ilgili transfer haberleri yer aldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Gazetelere baktığımızda her gün farklı bir futbolcumuzun rakiplerimize transfer olduğunu görüyoruz. Transfer döneminde çıkan buna benzer haberlere çok şaşırmıyoruz ancak şunu belirtmek isterim ki adı geçen futbolcularımıza yurt içinden hiçbir kulübün resmi teklifi olmamıştır. Medipol Başakşehir, geçen sezonun şampiyonu ve kurulduğu günden beri Avrupa'da ülkemizi temsil eden yegane takımdır. Bu istikrarı elbette çok değerli futbolcularımız sayesinde sağladık. Her biri bizler için çok kıymetli ve değerli. Medyada konuşulan teklifler gerçeği yansıtmıyor. Satmayı planladığımız herhangi bir futbolcumuz bulunmamaktadır."

Onur Çelik
Spor Editörü


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