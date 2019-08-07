Başakşehir'in Olympiakos maçındaki 11'i belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Başakşehir, Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilki İstanbul'da oynanacak. Okan Buruk'un 11'i belli oldu.

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Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme maçları başlıyor. Tarihinde ilk kez devler ligine katılma hesapları yapan Başakşehir, bu turdaki ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak... BEKLENEN MAÇIN 11'LERİ Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Chedjou, Vieira, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Robinho, Crivelli, Gulbrandsen Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meirah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena, Masouras, Guerrero RÖVANŞ 13 AĞUSTOS'TA OLACAK Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçı kazanarak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Salı günü saat 21.30'da Atina'daki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak. Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, mücadelede forma giyemeyecek.



