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  3. Başakşehir'in Pierre Webo için attığı tweet tarihe geçti!

Başakşehir'in Pierre Webo için attığı tweet tarihe geçti!

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Paris Saint Germain maçında, Rumen hakem tarafından ırkçı söylemlere maruz kalan antrenörü Pierre Webo için attığı tweet, Türkiye'de bugüne kadar en fazla görüntülenmeye sahip olan tweet oldu.

Başakşehir'in Pierre Webo için attığı tweet tarihe geçti!

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ile Başakşehir'in oynadığı mücadelede temsilcimizin yardımcı antrenörlerinden Pierre Webo'ya karşı ırkçı söylemler, tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Başakşehir Futbol Kulübünün konu hakkında attığı tweet, Türkiye'de bugüne kadar en fazla görüntülenmeye ulaşan tweet oldu. 

Kulüpten alınan bilgiye göre, Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Paris Saint-Germain ile oynadığı maç sırasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemleri sonrasında attığı tweet 100 milyon görüntülenmeyi geçti.

 

 

UEFA'nın sloganlarından olan "No To Racism. Respect" (Irkçılığa hayır. Saygı) sözlerinin yer aldığı tweet, 100 milyon görüntülenmenin üzerine çıktı. Tweet, şu ana kadar 571 bin beğeni ve 229 bin retweet aldı.

Medipol Başakşehir'in deplasmanda Paris Saint-Germain ile oynadığı maçın ilk yarısındaki olay sonrasında turuncu-lacivertli futbolcular yaşananlara tepki göstermiş ve soyunma odasına gitmişti. Medipol Başakşehir takımı, ırkçı söylemlere tepki için o gün karşılaşmaya çıkmamıştı. Mücadele bir gün sonra yeni bir hakem heyetiyle kaldığı yerden devam etmişti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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