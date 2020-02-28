Başakşehir'in rakibi belli oldu!

Okan Buruk ve ekibinin Avrupa'daki rakibi Kopenhag oldu.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda İstanbul Başakşehir, Danimarka’nın Kopenhag ekibiyle eşleşti.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

Son 16 turunda ilk maçlar 12 Mart, rövanş maçları ise 19 Mart tarihlerinde oynanacak.

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