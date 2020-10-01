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Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri hangi takımlar oldu? Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Peki Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri hangi takımlar oldu? İşte detaylar.

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Gruplara kalan son takımların belli olmasının ardından grup kuralarının çekimi yapıldı. 2020-2021 Devler Ligi sezonunda ülkemizi tek temsil edecek takım Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Peki Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri hangi takımlar oldu? Ayrıntılar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ HANGİ TAKIMLAR OLDU?

Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu maçlarının sona ermesinin sonrası UEFA'nın Cenevre'de yapılan  kura çekimiyle gruplar belirlendi.

Başakşehir, Paris Saint Germain, Manchester United ve RB Leipzig'in olduğu H grubunda yer aldı.

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri hangi takımlar oldu? | Şampiyonlar ligi eşleşmeleri 2020

A GRUBU:

Bayern Münih
Atletico Madrid
Salzburg
Lokomotiv Moskova

B GRUBU:

Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Inter
Borussia Mönchengladbach

C GRUBU:

Porto
Manchester City
Olympiakos
Marsilya

D GRUBU:

Liverpool
Ajax
Atalanta
FC Midtjylland

E GRUBU:

Sevilla
Chelsea
Krasnodar
Rennes

F GRUBU:

Zenit
Borussia Dortmund
Lazio
Club Brugge

G GRUBU:

Juventus
Barcelona
Dinamo Kiev
Ferencvaros

H GRUBU:

PSG
Manchester United
RB Leipzig
Başakşehir

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri hangi takımlar oldu? | Şampiyonlar ligi eşleşmeleri 2020

2019/2020 SEZONU ÖDÜLLERİ

Yılın kalecisi: Manuel Neuer

Yılın savunmacısı: Joshua Kimmich

Yılın orta saha oyuncusu: Kevin De Bruyne

Yılın forveti: Robert Lewandowski

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

1. torba: Bayern Münih (Almanya), Real Madrid, Sevilla (İspanya), Liverpool (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya), Porto (Portekiz).

2. torba: Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Manchester City, Manchester United, Chelsea (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Borussia Dortmund (Almanya), Ajax (Hollanda).

3. torba: Dinamo Kiev (Ukrayna), Leipzig (Almanya), Inter(İtalya), Lazio(İtalya), Ajax(Hollanda), Atalanta (İtalya), Olympiakos (Yunanistan) Krasnodar(Rusya)

4. torba: Medipol Başakşehir, Lokomotiv Moskova (Rusya), Marsilya(Fransa), Rennes (Fransa), Club Brugge (Belçika), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Ferencvaros (Macaristan), Midtjylland (Danimarka)

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