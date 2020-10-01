Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri hangi takımlar oldu? | Şampiyonlar ligi eşleşmeleri 2020

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Gruplara kalan son takımların belli olmasının ardından grup kuralarının çekimi yapıldı. 2020-2021 Devler Ligi sezonunda ülkemizi tek temsil edecek takım Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Peki Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri hangi takımlar oldu? Ayrıntılar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ HANGİ TAKIMLAR OLDU?

Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu maçlarının sona ermesinin sonrası UEFA'nın Cenevre'de yapılan kura çekimiyle gruplar belirlendi.

Başakşehir, Paris Saint Germain, Manchester United ve RB Leipzig'in olduğu H grubunda yer aldı.

A GRUBU:

Bayern Münih

Atletico Madrid

Salzburg

Lokomotiv Moskova

B GRUBU:

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Inter

Borussia Mönchengladbach

C GRUBU:

Porto

Manchester City

Olympiakos

Marsilya

D GRUBU:

Liverpool

Ajax

Atalanta

FC Midtjylland

E GRUBU:

Sevilla

Chelsea

Krasnodar

Rennes

F GRUBU:

Zenit

Borussia Dortmund

Lazio

Club Brugge

G GRUBU:

Juventus

Barcelona

Dinamo Kiev

Ferencvaros

H GRUBU:

PSG

Manchester United

RB Leipzig

Başakşehir

2019/2020 SEZONU ÖDÜLLERİ

Yılın kalecisi: Manuel Neuer

Yılın savunmacısı: Joshua Kimmich

Yılın orta saha oyuncusu: Kevin De Bruyne

Yılın forveti: Robert Lewandowski

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

1. torba: Bayern Münih (Almanya), Real Madrid, Sevilla (İspanya), Liverpool (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya), Porto (Portekiz).

2. torba: Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Manchester City, Manchester United, Chelsea (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Borussia Dortmund (Almanya), Ajax (Hollanda).

3. torba: Dinamo Kiev (Ukrayna), Leipzig (Almanya), Inter(İtalya), Lazio(İtalya), Ajax(Hollanda), Atalanta (İtalya), Olympiakos (Yunanistan) Krasnodar(Rusya)

4. torba: Medipol Başakşehir, Lokomotiv Moskova (Rusya), Marsilya(Fransa), Rennes (Fransa), Club Brugge (Belçika), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Ferencvaros (Macaristan), Midtjylland (Danimarka)