Süper Lig'de kurulmasının ardından şampiyonluğa kısa sürede ulaşan Başakşehir, bir ilki başarmıştı. Yeni sezonda da şampiyonluk hedefini sürdürecek olan turuncu-maviler, 2020-2021 sezonu formalarını görücüye çıkardı. Taraftarların merakla beklediği formalar, sosyal medya hesabından paylaşımla duyuruldu. Peki, Başakşehir'in yeni sezon formaları ne kadar? Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR'İN YENİ SEZON FORMALARI

Yeni sezona, yeni sponsoru Bilcee ile giren Başakşehir, Bilcee'nin hazırladığı formaları tanıttı.

?? Türkiye’nin yeni şampiyonu Medipol Başakşehirimiz, yeni sezonda forma ve spor giyim resmi sponsorumuz @bilcee tarafından aşkla tasarlanıp üretilen formalar ile sahada mücadele edecek. #YeniŞampiyonaYerliForma pic.twitter.com/yzp5Q7WKBB — İstanbul Başakşehir ? #TürkiyeninYeniŞampiyonu (@ibfk2014) August 28, 2020

BAŞAKŞEHİR 2020-2021 SEZONU FORMALARI NE KADAR?

Yeni sezon formalarını, "Türkiye’nin yeni şampiyonu Medipol Başakşehirimiz, yeni sezonda forma ve spor giyim resmi sponsorumuz bilcee tarafından aşkla tasarlanıp üretilen formalar ile sahada mücadele edecek." cümlesiyle paylaşan Başakşehir, formaları henüz mağazalarında satışa sunmadı. Formaların resmi satışı gerçekleştiği an haberimiz güncellenecektir.

Başakşehir'in önceki sezon formalarını satın almak için tıklayabilirsiniz.