Başarılı iş insanı Erkan Gül, Sri Lanka’da okul yaptırdı!

Pendik’in sevilen iş insanları arasında yer alan ve aynı zamanda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen Erkan Gül, Sri Linka’da Budistlerin yoğunlukta olduğu bilinen Anamaduwa bölgesinde yer alan ve yaklaşık olarak 350 Müslümanın yaşadığı bir köye Sadakataşı Derneğinin işbirliğiyle okul inşa ettirdi.

İŞLERİNİ ERTELEYİP AÇILIŞA GİTTİ

İstanbul’a 5 bin 967 kilometre uzaklıkta yapımı tamamlanan okul için İstanbul’daki işlerini erteleyip Sri Lanka’ya giden Erkan Gül’ü, babası Özkan Gül ve yakın arkadaşı Hasan Ekmen de yalnız bırakmadı.

ÖĞRENCİLERE OYUNCAK VE HEDİYELER DAĞITILDI

Okulun açılışı geçtiğimiz cuma günü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, açılışta çeşitli gösteriler düzenledi. Akşam saatlerinde ise Ramazan ayı münasebetiyle okulda okuyacak öğrencilerin aileleriyle birlikte iftar programı düzenledi. İftardan sonra ise çocuklara çeşitli oyuncak ve hediyeler dağıtıldı.

“MÜBAREK BİR GÜNDE NASİP OLDU”

Günün sonunda ise o mutlu anların görüntülerini yayınlayan Erkan Gül şu ifadeleri kullandı:

“Sri Lanka’nın Anamaduwa bölgesinde Sadakataşı Derneği ‘nin öncülüğünde yapılan Gül Okulu’nun açılışını Babam Özkan Gül ve Hasan Ekmen abimle bu mübarek günde açmak nasip oldu. Hem okul dersleri hem de dini ilimlerini alacak 200 genç kardeşimiz bu okuldan istifade edecekler. Rabbim hepsine hayırlı faydalı ilim nasip etsin”