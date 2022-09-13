Başarılı sunucu Buket Aydın iyilik elçisi oldu! Yaptığı hareketle takdir toplayacak

Başarılı sunucu Buket Aydın, iş insanı Hakan Cengiz ile iyilik hareketi başlattı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Başarılı sunucu Buket Aydın iyilik elçisi oldu! Yaptığı hareketle takdir toplayacak

Yaptığı başarılı programlarla geniş kitleler tarafından tanınan başarılı programcı ve sunucu Buket Aydın önceki akşam İstinyePark Da Mario çıkışı görüntülendi. Hayırlı bir işin toplantısı için burada olduğunu ifade eden Aydın, iş insanı Hakan Cengiz ile çok önemli bir iyilik hareketini başlattıklarını ve ilk aşamada SMA hastası bir bebeğin ailesine ev hediye edileceğini dile getirdi.

Başarılı sunucu Buket Aydın iyilik elçisi oldu!

AİLELERE ÇAĞRI YAPTI

İyilik hareketinin elçisi olan Buket Aydın, SMA’lı çocukların ailesine gazeteciler aracılığı ile seslenirken durumu olmayan dar gelirli ve üzerine mülkü olmayan ailelerin başvuru yapmasını ve kendisine ulaşmalarını dile getirdi.

EVİN ANAHTARINI BİZAT TESLİM EDECEK

Aydın, 17 Eylül 2022 Cumartesi günü yapılacak olan Solo Yatırım Holding lansmanında kendi elleriyle SMA’lı bir çocuğun ailesine ev hediye edeceğini duyurdu.

Başarılı sunucu Buket Aydın iyilik elçisi oldu!

Başarılı sunucu Buket Aydın iyilik elçisi oldu!

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