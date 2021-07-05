Erzincan ilinin Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen kırımın acısı hala yüreklerde. 5 Temmuz 1993'te gerçekleşen ve 33 sivilin öldürülüp tüm köyün ateşe verildiği olayla ilgili internet kullanıcıları, Başbağlar katliamı nedir? 5 Temmuz Erzincan Başbağlar Köyü'nde ne oldu? | Görselleri ile Başbağlar katliamı aramalarını yapıyor. İşte Başbağlar katliamı hakkında tüm detaylar...

BAŞBAĞLAR KATLİAMI NEDİR?

Başbağlar Katliamı, 5 Temmuz 1993'te, Erzincan ilinin Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, PKK terör örgütünce 33 sivilin öldürülüp köyün ateşe verildiği olay olarak bilinmektedir. Katliamın ardından açıklamada bulunan PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan, olaydan habersiz olduğunu ve olayın sorumlusunun Dr. Baran kod adlı bir PKK sorumlusu olduğunu ifade ederek, katliamı PKK'nın düzenlediğini kabul etti.

Artan PKK saldırıları sonrası 24 Mayıs 1993 PKK pususunda hayatını kaybeden silahsız 33 askerin ardından yine silahsız olarak katledilen 33 sivilin katledilmesi kamuoyunda büyük bir kırılmaya neden olmuş, Çelik Harekâtı'na zemin hazırlamıştır.

Kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen 100 PKK'lı terörist, kadınları derede topladıktan sonra evleri yağmalayıp para, altın ve değerli eşyaları alarak tüm evleri ateşe verdi.

Ezanın okunduğu sırada camiye giren örgüt mensupları cemaati zorla dışarı çıkardı. 1.5 saat örgüt propagandası yaptıktan sonra tüm erkekler kurşuna dizildi, burada 29 kişi öldü.

Daha sonra köy ateşe verildi ve 214 ev, köy okulu, köy camii, halkevi yakıldı. Yakılan evlerde saklanan 1'i kadın 4 kişi de yanarak can verdi

Bir süre örgüt propagandası yapan teröristler daha sonra bu kişileri de kurşuna dizdi. Olaydan sonra bölgede yapılan incelemede, yüzlerce boş kovan bulundu.

Olaylarla ilgili olarak 20 kişi gözaltına alındı ve haklarında idam ile çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle 1994'te Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde dava açıldı. 1998 yılında dava takipsizlikle kapandı. Sanıkların 18'i bu davalardan beraat etti, 2'si mahkûm edildi.

5 TEMMUZ ERZİNCAN BAŞBAĞLAR KÖYÜ'NDE NE OLDU?

Katliamın acısının ilk günkü gibi taze olduğu köyde yaşayanlar, 28 yıl önce yaşadıklarını ve acılarını hafızalarından silemiyor.

Köyde, şehit edilenler her yıl olayın yaşandığı tarihte törenle anılıyor. Özellikle yaz aylarında köylerine gelen vatandaşlar, şehitlikte dua ediyor.

Katliamdan yaralı kurtulan Başbağlar köyünün muhtarı Ali Akarpınar, AA muhabirine, köyün bir gecede küle döndüğünü söyledi.

Akşam namazı sırasında yaklaşık 80 ila 100 kişilik terörist grubunun köye geldiğini ifade eden Akarpınar, şöyle konuştu:

"Başbağlar köyü her zamanki gibi kendi halinde işinde gücündeydi. Terör grubu bizleri camiden alıp toplantı yapacaklarını söylediler. Bizi şu anda bulunduğumuz o mera alanına getirdiler. Diğer bir grup da tabii bizim haberimiz yok, evleri yakıp talan ediyorlar. Bayanları toplayıp ziynet eşyalarına varıncaya kadar almışlar. Takriben yarım saat süreyle örgüt propagandalarını yapmışlardı. Daha sonra üzerimize kurşun yağdırdılar. Bu gördüğünüz alanda 27 köylüm, yüzlerce mermiyle can verdi. 33 kişiden birini, köyün ortasında vurdular, 5 kişi de evlerinde diri diri yakılarak can verdi."

Akarpınar, katliamdan yaralı kurtulduğunu belirterek, hastanedeki tedavisi sonrası 2 ay sonra köyüne geri döndüğünü aktardı.

Taburcu olup köye geldiğini anlatan Akarpınar, "İki ay tedavi gördüğüm hastaneden çıktıktan sonra 5 Eylül 1993'te köye geldim ve hala yangın sönmemişti. Köy dozerlerle dümdüz edilmişti. Evimizin içinde kalan eşyamızı da hiçbir şey de alamadık." ifadelerini kullandı.

Katliamda babasını, ağabeyini ve birçok yakınını kaybeden köylülerden Ali Akpınar ise gözyaşları içinde yaptığı konuşmada, acının halen içlerinde taze olduğunu dile getirdi.

Olaya karışanların cezasını çekmesini istediklerini belirten Akpınar, "28 sene önce şehitlerimiz ahirete gittiler, bizler yaşıyoruz ama hep acı içinde yaşıyoruz. Onları hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Hep acı çekiyoruz, her sene... Hiç unutmuyoruz." dedi.

Köylülerden Şerif Gül de Başbağlar Katliamı'nın planlı yapıldığını anlatarak, kendilerine bu acıyı yaşatanların bulunup cezalandırılmasını istedi.

GÖRSELLERİ İLE BAŞBAĞLAR KATLİAMI