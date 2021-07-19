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Başer isminin anlamı nedir, Başer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Başer ismi Hanların Başı anlamındadır. Bu içeriğimizde Başer isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Başer isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Başer isminin anlamı nedir, Başer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Başer isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Başer ismi ne demek, Başer ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.
Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Başer isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Başer İsminin anlamı nedir? TDK Başer anlamı:

Başer TDK'da  En önemli kimse olarak tanımlanmaktadır.

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Başer İsmi Kuranda geçiyor mu?

Başer ismi kuranda geçmemektedir.

Başer isminin kökeni:

Başer ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 130 kişi tarafından kullanılmaktadır.

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Başer isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Başer isminin rengi:

Nar

Başer ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Başer isminin Harf Analizi Nedir ?

Başer ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
B : Sezgisel, sakin
A : Öncü, lider, mantıklı
Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen
E : İletişim, duygusal karışık
R : Akıllı, lider, sert

Başer isminin Numerolojisi Kaçtır?

Başer ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.
B : 2
A : 1
Ş : 23
E : 6
R : 21
= 53 – Başer İsminin Numeroloji Toplamı 53’dir.

Başer isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Başer ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Başer isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.
B: 2   A: 1   Ş: 1   E: 5   R: 9 = 18
1 +  8 = 9 Kader sayısıdır

Başer isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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