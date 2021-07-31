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Başı derde girdi! Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun 'Eskort' davası!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan ünlü astrolog, yazar ve yaşam koçu Arzum Koyuncu'nun dilekçesine göre sosyal medya işleri için anlaşarak 2 bin lira para verdiği Erkan Şavkın hiçbir şey yapmadı.

Başı derde girdi! Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun 'Eskort' davası!

Ünlü astrolog, yazar ve yaşam koçu Arzum Koyuncu ile sosyal medya işi için anlaşan Şavkın, Koyuncu'nun e-mail şifresini alarak onun telefon rehberini çaldı.

Ardından Koyuncu’nun Fransa’da yaşayan arkadaşı Burcu P.’nin de telefon numarasını alan Şavkın, sosyal medya hesabından bu numarayı sanki ünlü astrolog paylaşıyormuş gibi "Bu numara asistanım Burcu’nun numarasıdır. Eskortluk yapmaktadır. Arayın sizi..." yazdı.

Başı derde girdi! Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun Eskort davası!

KORUNMA TALEBİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, Şavkın bununla da kalmayıp  Koyuncu’nun eskort olduğuna dair sahte hesaplar açtı.

Ünlü astrolog Koyuncu, korunma talebinde de bulundu. Talebi haklı bulan Aile Mahkemesi, Şavkın’ın 1 ay süreyle Koyuncu’ya yaklaşmamasına karar verdi.

Başı derde girdi! Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun Eskort davası!

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