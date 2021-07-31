Başı derde girdi! Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun 'Eskort' davası!

Ünlü astrolog, yazar ve yaşam koçu Arzum Koyuncu ile sosyal medya işi için anlaşan Şavkın, Koyuncu'nun e-mail şifresini alarak onun telefon rehberini çaldı.

Ardından Koyuncu’nun Fransa’da yaşayan arkadaşı Burcu P.’nin de telefon numarasını alan Şavkın, sosyal medya hesabından bu numarayı sanki ünlü astrolog paylaşıyormuş gibi "Bu numara asistanım Burcu’nun numarasıdır. Eskortluk yapmaktadır. Arayın sizi..." yazdı.

KORUNMA TALEBİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, Şavkın bununla da kalmayıp Koyuncu’nun eskort olduğuna dair sahte hesaplar açtı.

Ünlü astrolog Koyuncu, korunma talebinde de bulundu. Talebi haklı bulan Aile Mahkemesi, Şavkın’ın 1 ay süreyle Koyuncu’ya yaklaşmamasına karar verdi.