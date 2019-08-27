Başiktaş'tan sürpriz transfer! 1+1 yıllık anlaşmaya vardı!

Beşiktaş, bonservisi elinde olan eski oyuncusu Manuel Fernandes ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Portekizli futbolcu, Beşiktaş'tan yıllık 1.1 milyon Euro kazanacak.

Son olarak Lokomotiv Moskova forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, bonservisini elinde bulunduruyordu.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Fernandes; Benfica, Valencia, Everton gibi büyük kulüplerde top koşturdu.