Basil ne demek, TDK'ya göre Basil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Basil ne demek? Basil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi basil kelimesi. Peki basil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre basil nedir, basil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Basil kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Basil kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

BASİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Basil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Basil kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre basil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bakterilerin çomak biçiminde ince uzun olan türü



BASİL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- Koch basili

