Basım isminin anlamı nedir, Basım ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Basım isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Basım ismi ne demek, Basım ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Basım isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Basım İsminin anlamı nedir? TDK Basım anlamı:

Basım ismi Türk Dil Kurumunda iki farklı anlamda tanımlanmaktadır.

1. isim Basımcılık.

2. isim Bası işi, tipografi:

Basım İsmi Kuranda geçiyor mu?

Basım ismi kuranda geçmemektedir.

Basım isminin kökeni:

Basım ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 32 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Basım isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Basım isminin rengi:

Lacivert

Basım ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Basım isminin Harf Analizi Nedir ?

Basım ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

A : Öncü, lider, mantıklı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Basım isminin Numerolojisi Kaçtır?

Basım ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

A : 1

S : 22

I : 11

M : 16

= 52 – Basım İsminin Numeroloji Toplamı 52’dir.

Basım isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Basım ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Basım isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2 A: 1 S: 1 I: 9 M: 4 = 17

1 + 7 = 8 Kader sayısıdır

Basım isminin 8 kader sayısına göre kişilik özellikleri

8 – Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!