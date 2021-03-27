Son dakika... Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan 28 yaşındaki Özlem Salkım, 3 gün önce arkadaşlarıyla kendi evinde doğum günü kutlaması esnasında silahla başından vurularak ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesi Sorgun ilçe hastanesinde yapılan genç savcı ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

24 Mart tarihinden bu yana hastanenin yoğun bakım servisinde hayat mücadelesini sürdüren Salkım’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay sonrası Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı basın açıklamasında olayın kazara yaşandığını iddia etmişti.