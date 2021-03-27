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  3. Başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'dan acı haber

Başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'dan acı haber

Son dakika... Yozgat’ta kendi doğum günü partisinde başından vurulan Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'dan 3 gün sonra acı haber geldi. Salkım'ın yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'dan acı haber

Son dakika... Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan 28 yaşındaki Özlem Salkım, 3 gün önce arkadaşlarıyla kendi evinde doğum günü kutlaması esnasında silahla başından vurularak ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesi Sorgun ilçe hastanesinde yapılan genç savcı ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. 

24 Mart tarihinden bu yana hastanenin yoğun bakım servisinde hayat mücadelesini sürdüren Salkım’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay sonrası Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı basın açıklamasında olayın kazara yaşandığını iddia etmişti. 

Başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'dan acı haber

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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