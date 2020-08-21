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  3. Başını pres makinesine sokarak intihar etti

Başını pres makinesine sokarak intihar etti

Denizli'de 44 yaşındaki bir işçinin çalıştığı iş yerinde başı pres makinesine sıkışmış, cansız bedeni bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, işçinin başını pres makinesine sokarak, intihar ettiğini tespit etti.

Başını pres makinesine sokarak intihar etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşanan bir intihar olayı duyanların kanını dondurdu. Paslanmaz metal ürünleri imalatının yapıldığı bir iş yerinde çalışan Bahattin A., başı pres makinesine sıkıştırarak intihar etti.

EVE GELMEYİNCE AİLESİ KAYIP İHBARDA BULUNDU

Sümer Mahallesi'nde paslanmaz metal ürünlerin imalatını yapan iş yerinde çalışan Bahattin A.'nın dün gece eve gitmemesi üzerine ailesi polise kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine arama çalışmalarına başlayan polis, bu sabah Bahattin A.'nın çalıştığı Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine gitti. Kapının açık olduğunu fark eden ekipler, içeri girdiklerinde Bahattin A.'nın, başı pres makinesine sıkışmış cansız bedeniyle karşılaştı.

Başını pres makinesine sokarak intihar etti

GÜVENLİK KAMERALARI ORTAYA ÇIKARDI

İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen polis, Bahattin A.'nın başını pres makinesine sokarak, intihar ettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Bahattin A.'nın cenazesi otopsi için ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, intiharla ilgili soruşturma başlattı.

Başını pres makinesine sokarak intihar etti

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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