Basıra isminin anlamı nedir, Basıra ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Basıra isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Basıra ismi ne demek, Basıra ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Basıra isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Basıra İsminin anlamı nedir? TDK Basıra anlamı:

Türk Dil Kurumunda Basıra isminin anlamı bulunmamaktadır.

Basıra İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Basıra ismi geçmiyor.

Basıra isminin kökeni:

Basıra ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Basıra ismini kullanan 89 kişi bulunmaktadır.

Basıra isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Basıra isminin rengi:

Orkide

Basıra ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Basıra isminin Harf Analizi Nedir ?

Basıra ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

A : Öncü, lider, mantıklı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

Basıra isminin Numerolojisi Kaçtır?

Basıra ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2

A: 1

S: 22

I: 11

R: 21

A: 1

= 58– Basıra İsminin Numeroloji Toplamı 58’dir.

Basıra isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Basıra ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Basıra isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2A: 1S: 1I: 9R: 9A: 1 = 23

2 + 3 = 5 Kader sayısıdır

Basıra isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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