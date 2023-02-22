Basiru Musa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Basiru Musa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Basiru Musa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Basiru Musa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Basiru Musa 17 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Basiru Musa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KVD Player Agency yapmaktadır. Basiru Musa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına - tarihinde katılmıştır. Basiru Musa'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Basiru Musa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Basiru Musa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Basiru Musa şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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