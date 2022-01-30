CAF Afrika Uluslar Kupası: Senegal 3 - 1 Ekvator Ginesi | Maç SonucuSon Dakika | İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem!Basit Kesir ne demek, TDK'ya göre Basit Kesir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Şehit ailesine küfreden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan CHP ile geri döndü!Oyun Geliştirme Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSurvivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Ocak Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?Otokrat ne demek, TDK'ya göre Otokrat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2022 Pazar | 30.01.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıGrafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon Dakika | Galatasaray'ın efsane golcüsü Gomis'ten geri dönüş paylaşımı!
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Basit Kesir ne demek, TDK'ya göre Basit Kesir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Basit Kesir ne demek, TDK'ya göre Basit Kesir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Basit Kesir kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Basit Kesir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Basit Kesir nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Basit Kesir kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Basit Kesir ne demek, TDK'ya göre Basit Kesir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Basit kesir ne demek? Basit kesir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi basit kesir kelimesi. Peki basit kesir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre basit kesir nedir, basit kesir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BASİT KESİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Basit kesir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre basit kesir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Payı paydasından küçük olan kesir

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT