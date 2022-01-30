Basit Kesir ne demek, TDK'ya göre Basit Kesir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Basit kesir ne demek? Basit kesir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi basit kesir kelimesi. Peki basit kesir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre basit kesir nedir, basit kesir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BASİT KESİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Basit kesir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre basit kesir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Payı paydasından küçük olan kesir

