Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve esnaf temsilcileriyle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç seyyarlar ve dilencilerle ilgili bir basın toplantısı yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısına Ticaret Odası Başkanı ve esnaf temsilcileri de katıldı. Şehrin huzur ve güvenliğine herkesin katkı vermesi gerektiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, kolay yoldan para kazanmak isteyenlere müsamaha gösterilemeyeceğini belirtti ve bazı uygulamalardan hareketle olayın siyasileştirilmesinin yanlışlığını vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan basın toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Kenan Arslan ve Kayseri Sebze Meyve A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar katıldı. Kayseri'nin gecekondusu, minibüsü, at arabası, seyyarı olmayan, kaldırımları işgal edilmeyen bir şehir olduğunu ve geçmişten beri bu özellikleriyle övünüldüğünü dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Son günlerde bu güzelliklerimizin yanında aksi tavırlar görülmeye başlandı. Şehrimizde yaklaşık 50 bin esnafımız var. Aileleriyle birlikte yaklaşık 350 bin kişiye hitap eden ahi ahlakına sahip, değerlerine, vatanına, şehrimize bağlı esnafımız var. Bunun yanında kendine göre rızkının peşinde olan; ama kolay yoldan para kazanmak isteyenler de var. Sadece şehrimizden değil çevre şehirlerden de Kayseri'deki ticaret ortamını değerlendirmek için geliyorlar ve daha fazla kazanmak için yoğunluğun olduğu yerlere konumlanıyorlar. Haliyle esnaflarımız da huzur şehrimizin huzurunun korunması için belediyelerimizden talepte bulunuyorlar. Çünkü kolay yoldan kazanç elde etmek isteyenler vergi vermiyor, kira ödemiyor, yanlarında eleman çalıştırmıyor, sigorta ödemiyorlar. Biz bunların düşmanı değiliz; ama bu şehir hepimizin. Herkesin şehrimizi sevdiğine şüphem yok; ancak bu işi siyasallaştırmayalım. Bu şehrin huzurunu bozmaya hiçbirimizin hakkı yok. Uygulamada elbette hata olur. Varsa hatalar düzeltiriz. Ani refleks ve reaksiyon ile müdahale edilirken şık olmayan bir şekilde hareket edilmiş olabilir. Bundan hareketle olaya siyaseten yaklaşmak hiçbir siyasetçiye yakışmaz. Bu şehirde kaos ortamı oluşturmaya kimsenin hakkı yok" dedi.

"Toplumun huzuru herkesin görevi"

Kayıt dışının değil kayıt içindeki insanların korunması gerektiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, yapılan uygulamalar sırasındaki tablonun ajite edilerek bu şehri kötü göstermeye kimsenin hakkının olmadığını söyledi. Herkesin şehrine aidiyet duygusu hissetmesi gerektiğini dile getiren Büyükkılıç, "Hepimiz bu şehri korumalı ve toplumun huzurunu gözetmeliyiz. Hiç kimse toplumun huzuru için yaptığımız çalışmalarda geri adım atmamızı beklemesin" diye konuştu. Konuşmasında gönül belediyeciliğinin eleştirilmesine de değinen Başkan Memduh Büyükkılıç, "Gönül belediyeciliğinin ağababasını biz yapıyoruz. Biz her zaman gönüllere hitap eder ve tüm belediyelerimizle el ele gönül gönüle hizmet ederiz" dedi.

KTO Başkanı Gülsoy: "Kayıt altındaki esnafın ekmeği ile oynanmasın"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da yaptığı açıklamada seyyarlardan dolayı haksız rekabetin oluştuğunu ve bunun engellenmesi için belediyelerden her zaman talepte bulunduklarını belirtti. Kayıt dışılıkla, kayıt altındaki esnafların ekmeği ile oynanmasına müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Gülsoy, Başkan Büyükkılıç'a bu konuda gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür etti.

Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da konuşmasında her mesleğin seyyarının oluştuğunu belirterek, bu konuya valilik, emniyet müdürlüğü, vergi dairelerinin müdahale etmesi gerektiğini dile getirdi. Bu konunun siyasetinin yapılmaması gerektiğini de ifade eden Alan, "Kayseri esnaf ve tüccar şehri. Büyükşehirsek ve turizm şehri olacaksak bu görüntüleri engellememiz gerekir. Biz her zaman bu konuyla ilgili belediyelerimizin yanındayız" dedi.