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Başkan Erdoğan açıkladı: Fırsatçılık yapanlar şimdi yandı! Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi'nde Fahiş fiyat konusunda önemli açıklamalarda bulunarak, fırsatçılık yapanların gözünün yaşına bakılmayacağı ve ağır yaptırımlar yapılacağını duyurdu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının tüm ayrıntıları haberimizde.
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