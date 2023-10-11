Başkan Erdoğan açıkladı: Fırsatçılık yapanlar şimdi yandı! Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor

26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi TOBB Şura Salonu'nda düzenlendi. Zirvede Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

11 ilimizde yaşayan 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen bu büyük felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Meclisimize sunduğumuz ek bütçede bölgeye 762 milyar lira ayırmıştık. 2024 yılında deprem için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceğiz. Toplam 3 trilyon liralık bir kaynak kullanacağız.

Depremde yıkılan iş yeri ve ticarethanelerimizi tekrar yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi depremzedelerimizi sırf siyasi tercihlerinden dolayı onlara hakaret edenlerin insafına bırakmayacağız.

Koronavirüs salgınıyla beraber küresel ekonomi hiç görülmemiş bir noktaya geldi. Türkiye salgın krizini istihdam, ticaret, turizm dahil en başarılı yöneten ülkelerden bir olmuştur.