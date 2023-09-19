Başkan Erdoğan BM'de dünyaya seslendi: 'Daha adil bir dünya için dünya 5'ten büyüktür dedi''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Önemli konulara değinen Başkan Erdoğan tekrar "Dünya 5'ten büyüktür" manifestosunu yineledi.

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR DEDİ SALON ALKIŞLADI

Başkan Erdoğan alkış alan konuşmasında BM Genel Kurulu'nun bu seneki temasının da Türkiye Yüzyılı vizyonu ile örtüştüğünün altını çizdi ve "Genel Kurul'un temasının Türkiye'nin hedefleriyle bire bir örtüştüğünü görmekten memnuniyet duyuyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonu bu örtüşmenin en net ifadesidir. Genel Sekreterin geçtiğimiz günlerde yaptığı, 'İkinci dünya savaşı sonrası kurulan kurumların bugünün dünyasını yansıtmadığı' tespitine biz de katılıyoruz." dedi.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR" MESAJINI HATIRLATTI

"Dünya 5'ten büyüktür" tespitini hatırlatan Erdoğan "Bu tespit bizim 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızı ifade ediyor. Güvenlik Konseyi artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerin çarpışma haline gelmiştir. Kıbrıs'ta yaşanan son hadiseleri bu yapının bir tezahürü olarak değerlendiriyoruz. Guterres'in barış için yeniden gündem oluşturulması çağrısına önem veriyoruz." diye ekledi.

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