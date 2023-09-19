Başkan Erdoğan BM''den dünyaya seslendi, tüyler diken diken oldu: Karabağ Azerbaycan toprağıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'nin başkenti New York'taki BM'in genel merkezinde düzenlenen oturumda delegelere hitaben yaptığı konuşmada, tüyler diken diken eden konuşması ile, "Karabağ Azerbaycan toprağıdır" diye haykırdı.

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ABD'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 78'inci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık herkesin kabul ettiği gibi, Karabağ, Azerbaycan toprağıdır." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN:'KARABAĞ, AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı değerlendiremediğini görüyoruz. Ermenistan’ın başta Zengezur Koridoru’nun açılması olmak üzere, verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi, Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir. Tek millet, iki devlet şiarıyla hareket ettiğimiz Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü korunma yönünde attığı adımları destekliyoruz."

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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