KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Başkan Erdoğan duyurdu! Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12’nci Kalkınma Planı ilgili detaylar belli oldu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada 12. Kalkınma Planı ile ilgili detayları açıkladı. İşte Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12’nci Kalkınma Planı ilgili ayrıntılar...
YAYINLAMA
Son Haberler
A101, 19 Ekim 2023 Perşembe ürün kataloğunu yayınladı! cep telefonu, Televizyon, yiyecek, temizlik malzemesi
Çok Okunanlar
BİM 17 Ekim 2023 Salı Ürün kataloğunu yayınlandı! Yiyecekten temizlik malzemesine bir çok üründe dev indirime gitti İşte o ürünler
Şehir merkezine inerek kafeye dalan ayıdan bir baba oğlunu son anda böyle kurtardı! O anlar kameraya yansıdı
Piyasalarda son durum ne, Altın, Dolar, Euro ve Borsa'da son durum ne, kaç TL'den alınıp satılıyor? 17 Ekim Salı Güncel fiyatlar
Yorumlananlar
İsrail - Hamas savaşında kim kimi destekliyor? Dünya ülkeleri tarafını seçti!
Fenerbahçe yeni Arda'sını Almanya'da buldu! Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde