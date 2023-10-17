Başkan Erdoğan duyurdu! Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12’nci Kalkınma Planı ilgili detaylar belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada 12. Kalkınma Planı ile ilgili detayları açıkladı. İşte Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12’nci Kalkınma Planı ilgili ayrıntılar...

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Başkan Erdoğan duyurdu! Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12’nci Kalkınma Planı ilgili detaylar belli oldu! 1

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU!

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12. Kalkınma Planı ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, "5 yıllık kalkınma planımız 5 ana eksenden oluşmaktadır" diyerek detayları açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Başkan Erdoğan duyurdu! Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12’nci Kalkınma Planı ilgili detaylar belli oldu! 2

12. KALKINMA PLANIN DETAYLARI

Sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerimizin, iş dünyamızın katkılarıyla, ortak akılla hazırladığımız 12'nci Kalkınma Planımızı bugün Meclisimizin takdirine sunuyoruz.

5 yıllık kalkınma planımız 5 ana eksenden oluşmaktadır.

1- Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum.

2- İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi.

3- Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim.

4- Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre.

5- Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim.

12'nci Kalkınma Planı döneminde;

Ortalama %5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz.

2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar millî gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz.

Başkan Erdoğan duyurdu! Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12’nci Kalkınma Planı ilgili detaylar belli oldu! 3

Yılda ortalama %3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği %7,5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz.

Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmeyi amaçlıyoruz.

Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028 yılı sonunda %4,7'ye geriletmeyi hedefliyoruz.

Türkiye Yüzyılı'na giden yolda devletimize ve milletimize rehberlik edecek 12'nci Kalkınma Planı'nın hayırlı olmasını diliyorum.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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