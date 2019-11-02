Başkan Erdoğan, küskün olan partililere yeni görevler verecek

AK Parti'de, kırgın ve küskün olan eski il ve ilçe başkanlarına görev verilerek partiden kopmalarının önleneceği belirtildi.

TAKVİM YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLDİ

AK Parti'nin son MKYK ve MYK toplantılarında 1 yıl öne çekilen kongre süreciyle ilgili sunum yapılırken, takvim de yeniden gözden geçirildi. Delege seçimlerinin bu ay sonuna kadar tamamlanacağı, aralık ayında belde kongrelerinin, ocak ayından itibaren de ilçe kongrelerinin başlayacağı bilgisi verildi.

TEŞKİLATLARDA CİDDİ KAN DEĞİŞİMİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski il başkanları toplantısında büyük kongrenin 2020'nin sonuna doğru yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın, kongrelerle teşkilat yönetimlerinin yarısına yakınını değiştireceği belirtiliyor.

KIRGIN VE KÜSKÜNLER YENİDEN KAZANILACAK

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre teşkilatlarda yapılacak değişimde, kırgın ve küskün konumdaki eski il ve ilçe başkanlarına görev verilerek partiden kopmaların önlenmesi amaçlanıyor. 400'e yakın eski il başkanının bazılarının, önümüzdeki yıl yapılacak büyük kongrede 1450 delege arasında yer alması beklenirken, delege olamayanlara ise teşkilat yönetimlerinde görev verilmesi üzerinde duruluyor.