Başkan Erdoğan sinema yasasını onayladı

Başkan Erdoğan, Külliye'de yapılan görüşmenin ardından sinema yasasını onayladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün sinema sektörünün temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Erdoğan görüşmede; son günlerde sinema salonu işletmecileri ile yapımcıoyuncu arasında yaşanan mısır krizini de bitiren Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen basına kapalı kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.

Toplantıya sinema sektöründen şu isimler katıldı:

Şahan Gökbakar:Oyuncu, Yapımcı



Mahsun KIRMIZIGÜL: Yönetmen, Oyuncu



Burak ÖZÇİVİT: Oyuncu



Tamer KARADAĞLI: Oyuncu



Oktay KAYNARCA: Oyuncu