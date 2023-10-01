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Başkan Erdoğan, sınır ötesi operasyon sinyali verdi, Yine ''bir gece ansısın gelebiliriz'' dedi
Bu gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni yasama yılı açılışı öncesi teröristlerin Ankara'da bombalı saldırı girişim sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meclis genel kurul konuşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek yeni bir sınır ötesi operasyon sinyalini vermiş oldu.
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