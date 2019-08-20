Başkan Erdoğan talimat verdi! Esnafa 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek... İstanbul'da Cumartesi günü yaşanan sel felaketi sonrası mağdur olan bir çok esnafa kredi müjdesi gelmişti. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla da, sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına KOSGEB aracılığıyla 100 bin TL'ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verileceğini Bakan Mustafa Varank duyurdu.

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Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'daki aşırı yağışlar sonrasında ciddi zarar gören Eminönü esnafına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sevindiren talimat geldi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla, sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına KOSGEB aracılığıyla 100 bin TL'ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verileceğini Bakan Mustafa Varank duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına KOSGEB aracılığıyla 100 bin TL'ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verileceği belirtti.



