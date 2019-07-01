Başkan Erdoğan, vatandaşın isteği üzerine talimat verdi! Çakarlar artık yanmayacak...

Devlet yöneticilerinin konvoyları için yol kesilmesine ve çakarların yanmasına vatandaşlar tarafından oldukça fazla şikayet olması sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçerek talimat verdi. Başkan Erdoğan, AK Parti üst düzey yöneticileri, eski bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları da dahil çakarlı araş kullanılmamasını ve konvoyların kısalmasını istedi. Kurmaylar, seçim çalışmalarında vatandaşlardan bu yönde şikayet ve tepki aldıklarını Erdoğan’a aktardı.

KONVOYLAR KISALACAK

Bazı eski bakan ve milletvekillerinin araçlarında hala çakar lamba kullandığı yönündeki eleştiriler de toplantıda dile getirildi. Erdoğan’ın bundan sonra AK Parti kurmayları, belediye başkanları, eski bakan ve milletvekilleri dahil kimsenin çakarlı araç kullanmamasını istediği öğrenildi. Acil durumlar ve trafiğin yoğun olduğu zamanlar dışında yollar da kesilmeyecek. Devlet yöneticilerinin konvoyları da küçülecek.

İLK ERDOĞAN UYGULADI

Konvoydaki araç kalabalığı heyette yer alan danışman ve diğer bürokratların kullanacağı toplu servis ile en aza indirilecek. Bu konuda kurmaylarına kesin talimat verdiği öğrenilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce bir grup toplantısı çıkışında danışmanlarına “Havaalanına giderken arkamızda sayısız araç oluyor. Neden herkes ayrı araçlara biniyor? Herkes iki minibüste toplansın” diye uyarıda bulunmuştu. En son G-20 zirvesi için Japonya’ya giden Erdoğan’ın geçişinde Ankara-Esenboğa yolu trafiğe kapatılmadı.