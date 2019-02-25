Başkan Erdoğan Yozgat'ta halka sesleniyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap ediyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bugün yine bir başkasın, bir başka coşkulusun. Ama işimiz çok, çok gideceğimiz yerler var. Onun için inşallah hayırlısıyla şu seçimleri halledelim daha sonra teşekküre... Gönül yıkma kemlik etme bir ferde, bu dünyada senden kul incinmesin diyen gönül dostlarının diyarı Yozgat.. Yiğitleri eksik olmayan Yozgat; Ahmet Efendi'nin yadigarı, Çapanoğlu'nun şehri sizleri gönülden selamlıyorum."

BU MEYDANDA KARDEŞLİK VAR..."

Gidin Avusturya'ya Yozgat'ı ülkemizin en büyük şehri sanırlar. Çünkü bu ülkede on binlerce Yozgatlı yaşıyor. Almanya'da, Fransa'da Hollanda'da daha pek çok Avrupa ülkesinde yüz binler Yozgatlı hayatını orada sürdürüyor. Buradan tüm dünyadaki Yozgatlıları selamlıyorum. Bu meydanda sevda var, bu meydanda inanç var, bu meydanda azim var, bu meydanda vefa var. Bu meydanda kardeşlik var, bu meydanda gerektiğinde kadife eldiven olup seven, gerektiğinde demiryumruk olup ezen cesur yürekler var.

MÜJDELERİ TEK TEK SIRALADI...

Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde Yozgat hep ilk sıralarda yer aldı. Şimdi bir kez daha sizlerden destek istiyorum. Yozgat 31 Mart'ta fitne oyunlarını bir kez daha bozuyor muyuz? Yozgat 31 Mart'ta Yozgat'ta ve Türkiye'de istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz? Yozgat'a gençlik merkez, sporcu fabrikası, kapalı yüzme havuzu, spor salonları inşa ettik. Millet Bahçemizin yapımına bu yıl başlıyoruz. Yozgat Şehir Hastanemizi kazandırdık. 250 yataklı Sorgun Devlet Hastanesi'ni yaptık. TOKİ vasıtasıyla Yozgat'ta 6582 konut projesini hayata geçirdik. İmar Barışı ile 38 bin 711 Yozgatlı kardeşimizin sıkıntısını çözdük.

YOZGAT HAVALİMANI 2022 YILINDA HİZMETE GİRECEK

Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı ile Yozgat - Sivas 1 saate, Yozgat - İstanbul 5 saat 15 dakika sürecek. Bu hattın inşası da uzadı. Ama inşallah bu işin sonuna geliyoruz. Bu yüksek hızlı tren hattını Kayseri'ye uzatacağız. Yozgat Havalimanımızın inşaatı sürüyor, 2022 yılında hizmete sunmayı hedefliyoruz.

Bay Kemal; bak sana Yozgat'ın resmi rakamını veriyorum. 1,6 katrilyon lira tarımsal destek verdik Yozgatlı çiftçimize. Yozgat'ta bir Teknopark iki OSB kurduk. Havalimanımızın hemen yanındaki yeni OSB şehrimiz için yeni bir gelişme kapısı olacak.

Bu dönemin ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin yeri Yozgat olacak. Adımını hemen atıyoruz.

Kandil emrediyor, CHP bunları yerine getiriyor. Kürdistan'da HDP'ye vereceğiz, batıda da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bölge ne zaman çıktı? 31 Mart'ta cevabı en güzel şekilde alacaksınız. Ülkemizi bölmeye çalışanlara yüz vermeyiz. Açtıkları çukurları onları gömdük mü? Kayyum atanan yerleri geri alacağız diyorlar. Benim vatandaşım bunları geri almana fırsat veriyorsa, devletin imkanlarını Kandil'e gönderecek olursanız yine kayyumlarımızı atarız. Ve sizlerle yola devam etmeyiz. Zillet ittifakına destek verenlere karşı tavrımız açık.