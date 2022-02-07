Başkan Erdoğan'a "Dilerim eçmiş olmasın" diyen HDP'li Hüda Kaya, Ömer Çelik'in gazabına uğradı! "Katillere kölelik yapan...

Halkların Demokrat Partisi Milletvekili Hüda Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasına el ovuşturmuş, "Umarım geçmiş olmaz" şeklinde paylaşım gerçekleştirmişti. Bunun üzerine tepkilerin odağı haline gelen Kaya, yazdığı yazıları bir bir silmiş, "Hepimiz iyilik ve barış kuşanalım" demişti. Yaşanan çirkin olay üzerine, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Hüda Kaya'ya " Masum insanları öldüren terör örgütüne kölelik yapan birinin zihniyetidir bu" şeklinde tepki geldi.

"KATİLLERE KÖLELİK YAPAN..."

Hüda Kaya'nın hadsiz paylaşımına, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Çelik, "Milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sn Cumhurbaşkanımızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz. Masum insanları öldüren terör örgütüne kölelik yapan birinin zihniyetidir bu. En temel insani değerlerden yoksun, katillere kölelik yapan bir şahsiyetsizliktir bu. Buna karşı hukuki ve siyasi en kararlı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.