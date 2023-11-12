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Başkan Erdoğan’dan AYM ve Yargıtay krizi açıklaması. gerekirse iki başkan ile görüşürüm
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında çıkan kriz nedeniyle 'Biz taraf değil hakem konumundayız" diye açılamada bulunmuştu, Erdoğan’dan kriz ile ilgili yeni bir açıklama geldi "gerekirse her iki başkan ile görüşürüm" dedi.
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