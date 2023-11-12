Başkan Erdoğan’dan AYM ve Yargıtay krizi açıklaması. gerekirse iki başkan ile görüşürüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında çıkan kriz nedeniyle 'Biz taraf değil hakem konumundayız" diye açılamada bulunmuştu, Erdoğan’dan kriz ile ilgili yeni bir açıklama geldi "gerekirse her iki başkan ile görüşürüm" dedi.

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Başkan Erdoğan’dan AYM ve Yargıtay krizi açıklaması. gerekirse iki başkan ile görüşürüm 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerle yaptığı söyleşide gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararıyla ilgili 'Biz taraf değil hakem konumundayız" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Efendim benim sorum Türkiye'de son birkaç gündür devam eden yargıyla ilgili tartışmalar konusunda. Siz bir hakem rolü oynayabileceğinizi, iki tarafla da görüşebileceğinizi söylediniz. Yüksek yargıyla ilgili sorunların anayasal ve yasal zeminde çözülebileceğini vurguladınız. Şimdi Anayasa çalışmasının zaman alacağından yola çıkarak soruyorum. Acaba öncelikle hızlı bir şekilde yetki çatışmalarının önüne geçmek adına bireysel başvuru konusunda bir yasal düzenlemeye gidilebilir mi? sorusu soruldu.

Erdoğan, konuyla ilgili şu yanıtı verdi:

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Başkan Erdoğan’dan AYM ve Yargıtay krizi açıklaması. gerekirse iki başkan ile görüşürüm
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