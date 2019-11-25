Başkan Erdoğan'dan çok sert 'Kadına Şiddet' mesajı!

Başkan Erdoğan'dan Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Gününde açıklama geldi. Başkan Erdoğan, "Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" açıklamasını yaptı.