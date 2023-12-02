KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Başkan Erdoğan'dan sosyal medya fenomeni ve fon vurgunu açıklaması: 'Devlet bunların peşindedir'
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde gündeme gelen çok konuşulan ve tartışılan sosyal medya fenomenleri ve fon vurgunu hakkında ilk kez konuşarak "Devlet tabii ki bunların peşindedir ve oyunları bozmaktadır. Halkımız çok dikkatli olmalıdır." dedi.
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