Başkan Erdoğan'dan sosyal medya fenomeni ve fon vurgunu açıklaması: 'Devlet bunların peşindedir'

cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde gündeme gelen çok konuşulan ve tartışılan sosyal medya fenomenleri ve fon vurgunu hakkında ilk kez konuşarak "Devlet tabii ki bunların peşindedir ve oyunları bozmaktadır. Halkımız çok dikkatli olmalıdır." dedi.

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Başkan Erdoğan'dan sosyal medya fenomeni ve fon vurgunu açıklaması: 'Devlet bunların peşindedir' 1

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Duabi'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Başkan Erdoğan, kara para aklama, vergi kaçırma ile gündeme gelen sosyal medya fenomenleri ve 'Fatih Terim Fonu' olarak son günlerin en çok konuşulan saadet zinciri dolandırıcılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan'dan sosyal medya fenomeni ve fon vurgunu açıklaması: 'Devlet bunların peşindedir' 2

"DEVLET BUNLARIN PEŞİNDEDİR"

"Türkiye hukuk devletidir ve kim hukuksuzluk yapıyor ise cezasını çeker." diyen Erdoğan, "Konu yargıdadır ve yargı bununla ilgili gerekli araştırmasını yapmaktadır. Vatandaşlarımızın kolay para vaadiyle, kısa zamanda yüksek kar sunan dolandırıcıların türlü tuzaklarına düşmemelidir. Devlet tabii ki bunların peşindedir ve oyunları bozmaktadır. Ancak bu illegal fon vaatlerine, yasal olmayan yollarla elde edileceği söylenen karlara karşı halkımız çok dikkatli olmalıdır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konularla ilgili kararlar inanıyorum ki yargı tarafından en ideal şekilde verilecektir. Buradan sakınma diye bir şey söz konusu değil. Bu olayda adı geçen şüphelilerle ilgili araştırmalar devam ediyor. Futbolcu arkadaşlarla ilgili de aynı şekilde süreç devam ediyor. Bankanın en üst düzey yöneticileri ile ilgili de şu anda bütün soruşturmalar devam ediyor. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda burada da inşallah neticeleri alacağız." dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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