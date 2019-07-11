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Başkan Erdoğan'dan Srebrenista mesajı: Asla unutmayacağız!

Srebrenista soykırımının 24. yıldönümünde Başkan Recep Tayiip Erdoğan mesaj paylaştı. Erdoğan paylaştığı mesajında; "Avrupa'nın gözü önünde yaşanan ve 8372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Srebrenista mesajı: Asla unutmayacağız!

Srebrenista soykırımının 24. yıldönümünde Başkan Recep Tayiip Erdoğan mesaj paylaştı. Erdoğan paylaştığı mesajında;  "Avrupa'nın gözü önünde yaşanan ve 8372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır." dedi.

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