Başkan Erdoğan'dan Srebrenista mesajı: Asla unutmayacağız!
Srebrenista soykırımının 24. yıldönümünde Başkan Recep Tayiip Erdoğan mesaj paylaştı. Erdoğan paylaştığı mesajında; "Avrupa'nın gözü önünde yaşanan ve 8372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır." dedi.
Srebrenista soykırımının 24. yıldönümünde Başkan Recep Tayiip Erdoğan mesaj paylaştı. Erdoğan paylaştığı mesajında; "Avrupa'nın gözü önünde yaşanan ve 8372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır." dedi.
Etiketler : erdoğan, başkan erdoğan, srebrenista
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