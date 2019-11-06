Başkan Erdoğan'ın çıkışı AB'yi yola getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteciler konusunda "Kapıları açarız" çıkışı sonrası Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmeyen AB'den flaş bir açıklama geldi. AB Komsiyonu'ndan yapılan açıklamada Türkiye için 50 milyon euroluk kaynak hazırlandığı duyuruldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmemesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kapıları açarız" söylemi üzerine AB'den mülteci sorununa ilişkin bir açıklama geldi. AB Komisyonu, Türkiye'de sahil güvenlik kapasitesinin artırılması ve mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için 50 milyon euroluk kaynak hazırlandığını duyurdu.

Avrupa Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Yardımcısı Maciej Popowski, Türkiye'de sahil güvenlik birimine aktarılmak üzere yaklaşık 50 milyon euroluk ödeme yapmaya hazır olduklarını söyledi.

PARA KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM FONLARINDAN ÇEKİLECEK

Popowski Çarşamba günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, Komisyon'un bu amaçla yaklaşık 50 milyon euroya varan tutarda bir dizi önlem için hazırlık yaptığını bildirdi.

Komisyon yetkilisi, paranın bir bölümünün Türk sahil güvenliğinin arama ve kurtarma faaliyetlerindeki kapasitesinin artırılması için düşünüldüğünü, geri kalan bölümün de mülteci barınma merkezlerindeki koşulların iyileştirilmesi ve kalma izni bulunanların Türk toplumuna entegrasyonuna yardım amacıyla planlandığını kaydetti.

Paranın Türkiye'nin AB üyelik süreci çerçevesindeki "katılım öncesi mali yardım" fonlarından çekileceği bildirildi.

ERDOĞAN ÇIKIŞI ENDİŞE YARATMIŞTI

Son dönemde Türkiye'den Yunan adalarına geçen mülteci sayısında büyük artış yaşanmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatına yönelik Avrupa'dan gelen sert eleştirilere karşı "kapıları açarız" çıkışı Avrupa ülkelerinde endişe yaratmıştı.

Avrupa Birliği verilerine göre bu yılın Ocak ve Eylül ayları arasında Türkiye'den 46 bin 546 sığınmacı Avrupa Birliği'ne geldi.

Ege'deki Yunan adalarında kampların dolup taşması nedeniyle Yunanistan yıl sonuna kadar 20 bin mültecinin ana karaya nakledileceğini açıklamıştı.