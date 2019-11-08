Başkan Erdoğan'ın imzasıyla sermaye 30 milyon liraya çıkarıldı

Resmi gazetede yer alan İller Bankasının (İLBANK) sermayesi, Cumhurbaşkanı kararıyla 30 milyar liraya çıkarıldı.

İLBANK'IN SERMAYESİ ARTIRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İLBANK Anonim Şirketinin sermayesinin 30 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.